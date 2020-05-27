    27 мая 2020, 16:41

    Акционеры Английской премьер-лиги поддержали возвращение контактных тренировок

    Ольга Ситникова

    Все акционеры Английской премьер-лиги выступили за возобновление контактных тренировок. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт АПЛ.

    «Команды могут тренироваться в группе и вступать в борьбу, сводя к минимуму любые ненужные тесные контакты», — уточнили акционеры.

    Игроки, тренеры и другие работники футбольных клубов два раза в неделю будут проходить тестирование на наличие коронавируса в организме.

    Ранее мэр Лондона Садик Хан не поддержал идею АПЛ начать футбольные матчи в июне.