Акционеры Английской премьер-лиги поддержали возвращение контактных тренировок
Все акционеры Английской премьер-лиги выступили за возобновление контактных тренировок. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт АПЛ.
«Команды могут тренироваться в группе и вступать в борьбу, сводя к минимуму любые ненужные тесные контакты», — уточнили акционеры.
Игроки, тренеры и другие работники футбольных клубов два раза в неделю будут проходить тестирование на наличие коронавируса в организме.
Ранее мэр Лондона Садик Хан не поддержал идею АПЛ начать футбольные матчи в июне.