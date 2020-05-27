Акционеры Английской премьер-лиги поддержали возвращение контактных тренировок

«Команды могут тренироваться в группе и вступать в борьбу, сводя к минимуму любые ненужные тесные контакты», — уточнили акционеры.

Игроки, тренеры и другие работники футбольных клубов два раза в неделю будут проходить тестирование на наличие коронавируса в организме.

Ранее мэр Лондона Садик Хан не поддержал идею АПЛ начать футбольные матчи в июне.