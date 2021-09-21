Акция «Чисто хоккей» стартовала в Петербурге

Домашние экоматчи СКА против «Амура», «Салавата Юлаева» и «Трактора» состоятся в ходе акции «Чисто хоккей». Игры пройдут в Ледовом дворце. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба СКА во «ВКонтакте».

Акция рассчитана на привлечение внимания к проблемам загрязнения воздуха. Фанатов спорта призвали не использовать автомобили, а добираться на игры с помощью метро, электротранспорта и велосипедов. На территории «Хоккейного города» организовали велопарковку.

Сами хоккеисты прибудут на матч на электробусе. Электробусная система действует в городе с конца 2017 года и включает в себя десять маршрутов в разных районах города.