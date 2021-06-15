На матче Евро-2020 между Францией и Германией активист в качестве акции протеста спрыгнул с парашютом на футбольное поле.

Он едва не врезался в трибуну со зрителями при заходе на посадку и был близок к тому, чтобы потерять управление парашютом над футбольным полем. В итоге он упал прямо на поле.

Какова была цель акции пока неизвестно. Но пользователи соцсетей пишут, что молодой человек как-то связан с Greenpeace. Хотя официального комментария от организации или самого активиста пока не поступало.

Ранее встреча сборных Португалии и Венгрии на Евро-2020 началась с двух достижений. Португальский футболист Криштиану Роналду стал первым игроком в истории, вышедшим на поле в пяти чемпионатах Европы, и рекордсменом по числу сыгранных матчей на Евро.