Актер Маклаков поддержал решение Федуна снять «Спартак» с чемпионата

Отмечается, что Федун заявил о своих планах относительно клуба после матча с «Сочи», в ходе которого в ворота «красно-белых» были назначены два спорных пенальти.

«Решение Федуна я поддерживаю всеми руками и ногами, но считаю это не проявлением слабости, а проявлением «красной черты», которую перешли», — поделился артист.

По его мнению, системa видеопомощи арбитрам (VAR) стала оружием, которым воспользовались судьи, нечистые на руку, поделив меру ответственности.

«То есть судья на поле может сказать: «А я не видел». Судья VAR скажет: «Ракурс был такой, что разобрать было невозможно», — добавил актер.