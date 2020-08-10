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    10 августа 2020, 19:13

    Актер Маклаков поддержал решение Федуна снять «Спартак» с чемпионата

    Артур Блянихов

    Актер Алексей Маклаков обсудил с «Царьградом» слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о намерении снять команду с чемпионата России.

    Отмечается, что Федун заявил о своих планах относительно клуба после матча с «Сочи», в ходе которого в ворота «красно-белых» были назначены два спорных пенальти.

    «Решение Федуна я поддерживаю всеми руками и ногами, но считаю это не проявлением слабости, а проявлением «красной черты», которую перешли», — поделился артист.

    По его мнению, системa видеопомощи арбитрам (VAR) стала оружием, которым воспользовались судьи, нечистые на руку, поделив меру ответственности.

    «То есть судья на поле может сказать: «А я не видел». Судья VAR скажет: «Ракурс был такой, что разобрать было невозможно», — добавил актер.

    Новости SMI.FM