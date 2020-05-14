Актер Баринов назвал «подлым» решение «Локомотива» не продлевать контракт с Семиным
Актер Валерий Баринов обсудил с «Матч ТВ» уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».
«Для меня закончилась жизнь, вторая моя, у меня украли футбол. Уволили лучшего футбольного тренера страны, что бы там ни говорили», — признался артист.
Он напомнил, что Семин с достоинством выходил из всех ситуаций, в которых оказывалась команда. По его мнению, «железнодорожники» не скоро поднимутся, учитывая сложную ситуацию, которая возникла в футболе.
«Это подлое решение руководства, направленное против клуба и против футбола», — цитирует Баринова сайт kp.ru.