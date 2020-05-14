    14 мая 2020, 21:38

    Актер Баринов назвал «подлым» решение «Локомотива» не продлевать контракт с Семиным

    Артур Блянихов

    Актер Валерий Баринов обсудил с «Матч ТВ» уход Юрия Семина с поста главного тренера «Локомотива».

    «Для меня закончилась жизнь, вторая моя, у меня украли футбол. Уволили лучшего футбольного тренера страны, что бы там ни говорили», — признался артист.

    Он напомнил, что Семин с достоинством выходил из всех ситуаций, в которых оказывалась команда. По его мнению, «железнодорожники» не скоро поднимутся, учитывая сложную ситуацию, которая возникла в футболе.

    «Это подлое решение руководства, направленное против клуба и против футбола», — цитирует Баринова сайт kp.ru.