Актер Баринов назвал «бегство» Гисдоля из «Локомотива» предательством

Актер Валерий Баринов, который является болельщиком «Локомотива», прокомментировал вылет команды из Кубка России по футболу. По его словам, это настоящий позор, а бегство Гисдоля — предательство, написало издание «Чемпионат».

«Поражение в Кубке — позор. „Локомотив“ сыграл очень плохо и слабо, очень слабо. Они сейчас потрясены и растеряны. Бегство Гисдоля — настоящее предательство. В клубе видимо очень плохи дела», — процитировала «Газета.ru» актера.

Сейчас «Локомотив» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). У команды — 28 очков. Следующий матч с «Химками» состоится 6 марта в 14:00 по московскому времени.