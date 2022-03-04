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    04 марта 2022, 18:44

    Актер Баринов назвал «бегство» Гисдоля из «Локомотива» предательством

    Оксана Лавнюженко

    Актер Валерий Баринов, который является болельщиком «Локомотива», прокомментировал вылет команды из Кубка России по футболу. По его словам, это настоящий позор, а бегство Гисдоля — предательство, написало издание «Чемпионат».

    «Поражение в Кубке — позор. „Локомотив“ сыграл очень плохо и слабо, очень слабо. Они сейчас потрясены и растеряны. Бегство Гисдоля — настоящее предательство. В клубе видимо очень плохи дела», — процитировала «Газета.ru» актера.

    Сейчас «Локомотив» находится на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). У команды — 28 очков. Следующий матч с «Химками» состоится 6 марта в 14:00 по московскому времени.