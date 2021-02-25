Акинфеева изолировали от ЦСКА

Капитана футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева изолировали от команды с признаками ОРВИ. Вратарь армейцев почувствовал небольшое недомогание после матча со «СКА-Хабаровск», сообщили на сайте клуба.

Акинфеев находится под контролем врачей, которые проводят обследования. Ранее портал Metaratings сообщил, что Акинфеев сдал положительный тест на коронавирус, заражение также якобы выявили у защитника ЦСКА Игоря Дивеева. По неподтвержденной информации, оба игрока пропустят ближайший матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится в субботу, 27 февраля.

Акинфеев в нынешнем сезоне провел 26 матчей за ЦСКА. В турнирной таблице чемпионата России армейцы идут на втором месте, у них 37 очков. Первую строчку занимает петербургский «Зенит», у которого 41 очков. «Локомотив» — на 8-й строчке, у команды 28 очков.

Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что болельщикам могут разрешить въезжать в другие страны на матчи чемпионата Европы по футболу. Медицинский советник УЕФА Даниэль Кох сообщил, что решение о количестве болельщиков, которых смогут пустить на матчи, примут в ближайший месяц.