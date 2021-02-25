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    25 февраля 2021, 13:05

    Акинфеева изолировали от ЦСКА

    Александр Блинов

    Капитана футбольного клуба ЦСКА Игоря Акинфеева изолировали от команды с признаками ОРВИ. Вратарь армейцев почувствовал небольшое недомогание после матча со «СКА-Хабаровск», сообщили на сайте клуба.

    Акинфеева изолировали от ЦСКА

    Акинфеев находится под контролем врачей, которые проводят обследования. Ранее портал Metaratings сообщил, что Акинфеев сдал положительный тест на коронавирус, заражение также якобы выявили у защитника ЦСКА Игоря Дивеева. По неподтвержденной информации, оба игрока пропустят ближайший матч 20-го тура РПЛ с «Локомотивом», который состоится в субботу, 27 февраля.

    Акинфеев в нынешнем сезоне провел 26 матчей за ЦСКА. В турнирной таблице чемпионата России армейцы идут на втором месте, у них 37 очков. Первую строчку занимает петербургский «Зенит», у которого 41 очков. «Локомотив» — на 8-й строчке, у команды 28 очков.

    Ранее в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили, что болельщикам могут разрешить въезжать в другие страны на матчи чемпионата Европы по футболу. Медицинский советник УЕФА Даниэль Кох сообщил, что решение о количестве болельщиков, которых смогут пустить на матчи, примут в ближайший месяц.