Спорт 14 июня 2023, 21:23 Акинфеев заверил, что останется в профессиональном футболе

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Вратарь московских «армейцев» Игорь Акинфеев признался, что пока не планирует уходить из профессионального футбола. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу РФС (Российский футбольный союз».

«Многие говорят, что пора бы заканчивать. Но я заканчивать не собираюсь. И еще буду радовать хотя бы семью своей игрой», — пообещал Акинфеев.

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Голкипер добавил, что у него действующее соглашение с ЦСКА, которое он намерен отработать. Его контракт со столичной командой рассчитан до конца июня следующего года.