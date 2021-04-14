Акинфеев установил рекорд по количеству сыгранного времени в чемпионатах России

Вратарь московской команды ЦСКА Игорь Акинфеев поставил рекорд по совокупному количеству сыгранного времени в чемпионатах РФ по футболу. Об этом рассказал ИА Nation News.

Игрок столичного клуба ЦСКА побил предыдущий рекорд футболиста Сергея Игнашевича, который также когда-то был участником московской команды. На счету 35-летнего Акинфеева 42 870 минут, об этом рассказали в пресс-службе РПЛ в официальном Twitter-аккаунте.

Данный результат зафиксировали во время игры Акинфеева с «Ротором», который завершился победой со счетом 2:0 в пользу «армейцев». В основном составае команды вратарь с 2003 года.

Бывший же рекордсмен из команды ЦСКА провел на поле в совокупности 42 848 минут.