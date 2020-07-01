Акинфеев попал в топ-6 вратарей мира по количеству сухих матчей

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев занял шестую строчку в списке мировых голкиперов по количеству матчей без пропущенных голов. В статистику вошли игры, которые проводились с 2000 года.

Рейтинг составил портал Give Me Sport.

Игорь Акинфеев расположился на шестом месте рейтинга — за последние 20 лет он спас свои ворота от забитых мячей во время 316 различных турниров.

Акинфеев вступил в основной состав столичного ЦСКА в 2003 году. За это время он стал шестикратным чемпионом России, завоевал семь Суперкубков и шесть кубков страны, а также выиграл Кубок УЕФА. Кроме того, голкипер десять раз получал приз «Вратарь года» имени Льва Яшина.

Больше всего сухих матчей провел бывший вратарь мадридского «Реала» и сборной Испании Икер Касильяс — с 2000 года он не пропустил ни одного гола в 439 встречах. Вторую строчку рейтинга занял голкипер туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон, которые отыграл 420 матчей всухую. Третью позицию занял экс-футболист лондонских «Челси» и «Арсенала» Петр Чех — на его счету 391 матч, в которых он спасал свои ворота.

Четвертое место портал присудил бывшему голкиперу «Ливерпуля» и сборной Испании Пепе Рейна. Сейчас футболист играет за «Астон Виллу». За прошедшие 20 лет он сохранил свои ворота в 343 матчах. Вслед за ним расположился вратарь мюнхенской «Баварии», который выступает за сборную Германии, Мануэль Нойер. Его результат — 327 сухих игр.