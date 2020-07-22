Акинфеев поднялся на второе место по количеству матчей в РПЛ

После матча 30-го тура российской Премьер-Лиги (РПЛ) Игорь Акинфеев вышел на второе место по количеству матчей в РПЛ.

Московский клуб ЦСКА принимал в домашнем матче «Тамбов». В игре участвовал и вратарь «армейцев» Игорь Акинфеев, этот матч стал для него 457-м в карьере чемпионатов России.

Так 34-летний голкипер обогнал Сергея Семака, у которого на счету 456 матчей, оказавшись на втором месте по числу матчей в РПЛ. Первое место пока остается за бывшим защитником ЦСКА Сергеем Игнашевичем, который провел 489 матчей.

Игорь Акинфеев играет за ЦСКА на протяжении всей карьеры, начиная с 2003 года. В этом сезоне на его счету 29 матчей, в 11 из которых бывший вратарь российской сборной отыграл «на ноль».

Ранее стало известно, что спортсмен занял шестую строчку в списке мировых голкиперов по количеству матчей без пропущенных голов. Рейтинг учитывал игры, которые проводились с 2000 года.