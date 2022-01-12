Акинфеев поделился подробностями о своем новом контракте с ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в скором времени планирует подписать новый контракт с клубом. В своем Telegram-канале известный спортивный журналист Нобель Арустамян поделился подробностями, которые смог узнать у спортсмена. Об этом сообщила «Свободная пресса».

Ранее стала распространяться информация о том, что Акинфеев может разорвать свой контракт с ЦСКА или завершить карьеру летом 2022 года. Несмотря на слухи, спортсмен успокоил фанатов и заявил, что уже обсудил с руководством клуба условия продления контракта.