Тренер Александр Волков прекратил сотрудничество с «Академией Плющенко»

Российский тренер Александр Волков и его супруга Мартин Даженэ прекратили сотрудничество с академией по фигурному катанию «Ангелы Плющенко».

«Александр Волков и Мартин Даженэ прекратили сотрудничество с академией „Ангелы Плющенко“. Мы благодарим Евгения Плющенко, руководство академии, тренерский состав за три года совместной работы! Это было интересное и плодотворное сотрудничество», — говорится на странице в Instagram команды Волкова.

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев ранее заявил, будто бы фигуристка Александра Трусова объявит о переходе из академии «Ангелы Плющенко» в команду Этери Тутберидзе. Сама заслуженный тренер РФ по фигурному катанию заявила, что распространяющий сведения человек никакого отношения к тренировочному процессу не имеет.

Евгений Плющенко, у которого сейчас тренируется Александра Трусова, назвал рассказ Лайшева первоапрельской шуткой. Сама спортсменка призналась, что ей нравится работать с Плющенко, к которому она перешла летом 2020 года.