«Ак Барс» уволил Квартальнова с поста главного тренера

Руководство хоккейного клуба «Ак Барс» приняло решение прекратить сотрудничество с главным тренером клуба Дмитрием Квартальным. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на сайт команды.

«Наше сотрудничество с Дмитрием Квартальновым было достаточно плодотворным, его приглашение в 2019 году отвечало запросам клуба и позволило выполнить часть запланированных целей», — напомнил генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин.

По его словам, клуб решил не продлевать контракт с тренерским штабом, поскольку команде не удалось завоевать Кубок Гагарина.