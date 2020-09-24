«Ак Барс» отказал СКА в переносе матча из-за COVID-19

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» отказался переносить матч регулярного чемпионата КХЛ против петербургского СКА.

В настоящий момент несколько игроков и тренеров СКА заболели. У них официально подтвердили коронавирус. Представители «армейцев» планировали перенести матч с «Ак Барсом», однако клуб ответил отказом, пишет радио kp.ru.

Уточняется, что в СКА инфицированными COVID-19 оказались главный тренер Валерий Брагин, защитники Динар Хафизуллин, Василий Токранов, а также Антон Белов и нападающие Линден Вей, Эмиль Галимов и Артем Швец-Роговой.