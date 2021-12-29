Хоккейный клуб «Ак Барс» объяснил выпуск шоу с молчаливой «Мисс Татарстан — 2020» Анной Семеновых в качестве ведущей, которая за 17 минут не проронила ни слова и просто улыбалась. В команде заявили, что это было спланированным «небольшим кринжем».

Отрывок из нового выпуска «Ак Барс Шоу» с Семеновых выложили на странице клуба в Instagram накануне. «Мисс Татарстан — 2020» молчала 17 минут, улыбаясь в камеру, пока двое других ведущих активно обсуждали завершившийся матч с «Металлургом».

Оказалось, что так и было задумано. Представитель клуба Михаил Степанов рассказал «Газете.ru», что таким образом они хотели развлечь болельщиков.

«У нас „Ак Барс Шоу“ выходит уже третий сезон во время хоккейных матчей, и периодически мы стараемся оправдать свое название „шоу“. Отойти от каких-то серьезных тем, добавить немного веселья, небольшого кринжа», — объяснил он.

Степанов отметил, что в самом клубе посчитали этот предновогодний выпуск успешным, поскольку ролик широко распространился в Сети. По его словам, для хоккейной индустрии это очень хорошо.

«Ну и то, что народ повеселился, это здорово», — добавил он.