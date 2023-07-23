Спорт 23 июля 2023, 01:44 «Аякс» предложил «Краснодару» 8,5 миллиона евро за Сперцяна Журналист Романо: «Аякс» хочет купить Сперцяна у «Краснодара» за 8,5 миллиона евро РИА «Новости»

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Нидерландский клуб «Аякс» обратился «Краснодару» с предложением о переходе футболиста сборной Армении Эдуарда Сперцяна. Об этом журналист Фабрицио Романо сообщил в Twitter.

«Нужно ждать решения „Краснодара“, который пока что не дает зеленый свет», — написал он.

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«Аякс» предложил «Краснодару» за 23-летнего полузащитника 8,5 миллиона евро, еще два предусмотрены в виде бонусов. Также «Краснодару» предлагается 10% от суммы последующей продажи Сперцяна. Сейчас переговоры между сторонами продолжаются.

Эдуард Сперцян является воспитанником «Краснодара», он родился в России. В феврале 2021 года футболист решил выступать за сборную Армении. В прошедшем сезоне игрок отметился 14 голами и 14 результативными передачами в свыше 40 матчах за клуб. Соглашение Сперцяна с «Краснодаром» заканчивается в 2026 году.