Полузащитника московского клуба ЦСКА Ильзата Ахметова удалили с игры в первом тайме матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» — ЦСКА. Бывший главный тренер ЦСКА, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев поразился этому решению, сообщил он в эфире канала «Матч ТВ».

Армеец в центре поля грубо сыграл против центрального нападающего красно-белых Александра Соболева. Спортсмена удалили на 37-й минуте.

«А как Ахметов должен, просто стоять и смотреть? Он попал в мяч, и нога пошла дальше. Никакого удаления. Абсолютно ошибочное решение судьи», — удивился Газзаев.

Футбольный арбитр Игорь Федотов тоже посчитал, что судьи ошиблись.

«Он пытался сыграть в мяч, он в него и сыграл. Намерения сыграть в ногу противника не было. А дальше уже по инерции влетел в соперника», — привел его слова «Чемпионат.com».

Бывший защитник «Спартака» и экс-тренер ЦСКА Виктор Онопко также поддержал эту мысль, написал Sport24. Ахметов максимум должен был получить желтую карточку.

«Ахметов играл сначала в мяч, а потом по инерции нога пошла в Соболева. Не было такой грубости, чтобы давать прямую красную. Он же не может взять и резко остановиться, это инерционное движение», — пояснил Онопко.

На данный момент в матче «Спартак» — ЦСКА идет второй тайм, счет 1:0 в пользу красно-белых. Первый гол забил Джордан Ларссон. В первом тайме матча «Спартак» чаще бил по воротам, но ни разу не попал.