Ахметов заменит травмированного Головина в сборной России

Полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов заменит травмированного Александра Головина в сборной России. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт Российского футбольного союза.

Футболист примет участие в октябрьских матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. 8 октября он выйдет на поле в матче против Словакии, а 11 октября — против Словении.

«Так как в воскресенье в матче за „Монако“ получил травму Александр Головин и пока нет уверенности, что он сможет принять участие на сборе, тренерский штаб решил вызвать в команду Ильзата Ахметова», — рассказал тренер сборной Валерий Карпин.