«Ахмат» заявил в FIFA о сбежавшем футболисте

Нападающий грозненского «Ахмата» Аблай Мбенг самовольно ушел из команды и перестал выходить на связь. Футбольный клуб уже сообщил о сбежавшем спортсмене FIFA, рассказал спортивный директор клуба Руслан Газзаев.

По словам Газзаева, Мбенг самовольно покинул футбольный клуб еще в августе 2020 года. После ухода со спортсменом пытались связаться, но безуспешно. До сих пор футболист не вернулся в расположение команды.

«Мбенг нарушил условия трудового договора, расторгнув его в одностороннем порядке без обоснованной причины. Соответственно клуб подал претензию в палату по разрешению споров в FIFA и будет добиваться применения к футболисту финансовых и спортивных санкций», — пояснил спортивный директор Sport24.

Аблай Мбенг начал свою профессиональную футбольную карьеру в сенегальской команде «АСК Диараф». Выступать за «Ахмат» начал в феврале 2015 года. В составе грозненской команды Мбенг провел 112 матчей, в которых забил 23 гола.

Ранее официальные YouTube-каналы «Ахмата» и промоутерской компании Absolute Championship Akhmat оказались заблокированы. Причиной стали санкции США против организаций, связанных главой Чечни Рамзаном Кадыровым, которого внесли в американский санкционный список еще в 2017 году, заподозрив в нарушении прав человека.