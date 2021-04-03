«Ахмат» разгромил «Краснодар» по-крупному

Футбольный клуб «Краснодар» проиграл «Ахмату» из Грозного в матче 24-го тура чемпионата России. Матч завершился со счетом 0:5.

Среди спортсменов из «Ахмата» голы забили Евгений Харин, Андрей Семенов, Бернард Бериша — дважды, Алексей Ионов.

Лучшим игроком матча 24-го тура РПЛ признали 29-летнего флангового полузащитника «Ахмата» Бернарда Бериша. Он забил два гола в матче. Всего в нынешнем сезоне футболист отличился девятью голами и тремя голевыми передачами в 24 матчах.

Футболисты сыграли в Краснодаре. «Ахмат» набрал 32 очка и занимает 11-ю строчку турнирной таблицы.

Для клуба из Грозного эта победа — самая крупная в истории РПЛ. Предыдущий рекорд они установили в матчах против «Томи» (13 сентября 2009 года) и «Амкара» (4 августа 2014), те встречи завершились со счетом 4:0.

В следующем туре «Краснодар» сыграет с местным «Арсеналом» 11 апреля в Туле. А «Ахмат» встретится с «Уфой» на выезде днем ранее.