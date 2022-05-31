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    31 мая 2022, 22:07

    «Ахмат» рассказал о том, что клуб покинули шесть футболистов

    Арина Бобкова

    Клуб «Ахмат» заявил, что его покинуло шесть футболистов. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу команды.

    Клуб покинули Сенин Себаи, Виталий Гудиев, Александр Пуцко, Виталий Лысцов, Игорь Коновалов и Артем Архипов. Причина ухода заключается в окончании контрактов.

    «Каждый из них внес свой вклад в историю клуба. Мы благодарим ребят за совместную работу, желаем удачи и долгой, успешной карьеры. Спасибо!» — сообщили в пресс-службе.