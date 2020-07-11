«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

Грозненский «Ахмат» и петербургский «Зенит» вничью сыграли в матче 28-го тура российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в субботу, 11 июля, в Грозном. Матч завершился с равным счетом — 1:1. У хозяев на шестой минуте игры отличился Олег Иванов, у гостей автором гола на 22 минуте матча стал Себастьян Дриусси, пишет РИА «Новости».

После удаления Эмилиано Ригони на 34-й минуте, сине-бело-голубые завершали матч в меньшинстве. Голкипер «Зенита» Андрей Лунев получил травму, его заменили на 86-й минуте.

«Ахмат» набрал 31 очко. Это позволило клубу занять 12-е место в таблице РПЛ. «Зенит» досрочно выиграл чемпионат страны. Клубу вручили кубок 8 июля.

Футболистам сине-бело-голубых вручили чемпионский кубок Российской премьер-лиги. Награждение проходило на «Газпром Арене». Видео торжественного события опубликовала пресс-служба футбольного клуба. Футболистов и тренеров «Зенита» наградили за победу в чемпионате после матча с «Сочи». Игра закончилась со счетом 2:1.