«Ахмат» и «Урал» прокомментировали информацию об интересе к Мамаеву

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО Подробнее

Главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов заметил, что пока рано говорить о развитии ситуации с футболистом, поскольку ему понадобится время, чтобы прийти в себя и понять, в каком состоянии он находится после столь длительной паузы в игре.

«Можно только порадоваться, что они (Мамаев и Александр Кокорин. — прим. ред.) были освобождены», — сказал Рахимов.

В свою очередь президент «Урала» Григорий Иванов напомнил, что трансферное окно закрыто и клуб ни с кем не ведет переговоров. Что касается Мамаева, то Иванов пояснил, что у футболиста действующий договор с «Краснодаром», поэтому у екатеринбуржцев нет права вступать с ним в переговоры.

«До зимы у нас никаких изменений команды не намечается», — констатировал Иванов.