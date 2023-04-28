Спорт 28 апреля 2023, 06:44 Агрессивную пьяную девушку нашли в номере хоккеиста Валерия Ничушкина в Сиэтле The Denver Post: пьяная девушка в номере хоккеиста «Колорадо» Ничушкина напала на врача Unsplash

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Нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Национальной хоккейной лиги Валерий Ничушкин попал в центр скандала. В его номер в Сиэтле вызвали полицию и обнаружили в одной из комнат пьяную девушку, которая впоследствии напала на врача, сообщило издание The Denver Post.

Правоохранителей вызвали в гостиницу 22 апреля. Они вошли в номер Валерия Ничушкина и нашли там 28-летнюю девушку. Гостья сказала, что родилась на Украине, жила в России и напрасно приехала в США — какой-то мужчина забрал ее паспорт.

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Полицейские вызвали врача хоккейной команды Брэдли Чанстрома, чтобы он ее осмотрел — девушка много выпила. Она ударила его, но мужчина не стал выдвигать обвинений. Он решил, что она не в состоянии доехать до дома, и вызвал скорую помощь. Ее госпитализировали.

Департамент полиции Сиэтла заявил, что уголовное дело возбуждать не стали. Токсикологическое исследование гостьи хоккеиста проведут в больнице. Сам Валерий Ничушкин не появился ни на третьей игре серии плей-офф, ни на последующих. Представитель «Колорадо Эвеланш» заявил, что это не связано со скандалом в гостинице — хоккеист покинул расположение команды по личным причинам.