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    11 ноября 2021, 17:35

    Агент Витории обсудит со «Спартаком» расторжение договора

    «Спартак» намерен расторгнуть контракт с Виторией

    Артур Блянихов

    Руководство столичного «Спартака» планирует разорвать договор с наставником клуба Руем Виторией. Об этом сообщило РИА ФАН.

    По данным информагентства, контракт с португальским специалистом могут расторгнуть после последней игры спартаковцев в этом году. Агент Витории Махмуд Абубакар приедет в Россию после перерыва на выступления сборных, чтобы провести переговоры с московским клубом. Контракт Руя Витории действует до 2023 года.