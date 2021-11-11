Агент Витории обсудит со «Спартаком» расторжение договора

Руководство столичного «Спартака» планирует разорвать договор с наставником клуба Руем Виторией. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным информагентства, контракт с португальским специалистом могут расторгнуть после последней игры спартаковцев в этом году. Агент Витории Махмуд Абубакар приедет в Россию после перерыва на выступления сборных, чтобы провести переговоры с московским клубом. Контракт Руя Витории действует до 2023 года.