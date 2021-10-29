Агент Вагнера Лава высказался о возможном возвращении футболиста в ЦСКА

Агент нападающего «Кайрата» Вагнера Лава Эвандро Феррейра обсудил с порталом Sport24 возможное возвращение футболиста в стан московских армейцев.

По словам менеджера, пока не известно, будет ли футболист продлевать соглашение с «Кайратом». Что касается возвращения бразильца в ЦСКА, то Феррейра заметил, что в футболе возможно все.

«У него очень красивая история в России. Думаю, это был бы идеальный финал его карьеры», — цитирует агента «Свободная пресса».