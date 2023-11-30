Спорт 30 ноября 2023, 14:08 Агент Вагнера Лава связался с ЦСКА по поводу возвращения игрока Агент Феррейра: футболист Вагнер Лав захотел вернуться в ЦСКА Alexander Wilf/Russian Look/globallookpress

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Бразильский нападающий Вагнер Лав мечтает вернуться в ЦСКА. Футбольный агент Эвандро Феррейра заявил Metaratings, что связывался с клубом по поводу трансфера.

«У нас есть несколько вариантов, Вагнер примет лучшее решение. Конечно, мы ждем предложения от ЦСКА. Вагнер мечтает завершить карьеру в родном клубе», — сказал он.

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Агент спортсмена подтвердил, что уже связался с представителями московской команды. Окончательное решение, по его словам, за ЦСКА. Эвандро Феррейра уверен, что болельщики обрадовались бы возвращению Вагнера Лава.

Нападающий вряд ли согласится на переход в бразильский клуб «Жоинвиль». Агент назвал такой трансфер маловероятным. В предыдущем сезоне Вагнер Лав играл в «Спорт Ресифе» и за 33 матча забил 11 голов. Он выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 годы с перерывами, принял участие в 259 играх и забил 124 мяча.

Тренер Алексей Березуцкий в 2021 году допустил возвращение спортсмена в команду. Он заявил, что для «армейцев» Вагнер Лав стал родным.