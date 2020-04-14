Агент: Тугареву нужно уходить из «Локомотива»

По данным сайта «Газета.ru», Маньяков считает, что сейчас футболисту не доверяют.

«Роману необходима игровая практика. Тот набор качеств, которым он обладает, в российском футболе мало у кого есть. Он очень быстрый, обыгрывает один в один, крайне профессиональный парень, прям фанат футбола», — уверен агент.

По его словам, Тугареву «надо уходить — либо в аренду, либо на полноценный трансфер».