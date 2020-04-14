Агент: Тугареву нужно уходить из «Локомотива»
Агент Александр Маньяков считает, что полузащитнику «Локомотива» Роману Тугареву нужно сменить команду. Об этом сообщило издание Sport24.
По данным сайта «Газета.ru», Маньяков считает, что сейчас футболисту не доверяют.
«Роману необходима игровая практика. Тот набор качеств, которым он обладает, в российском футболе мало у кого есть. Он очень быстрый, обыгрывает один в один, крайне профессиональный парень, прям фанат футбола», — уверен агент.
По его словам, Тугареву «надо уходить — либо в аренду, либо на полноценный трансфер».