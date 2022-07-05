Агент Ткаченко назвал страны, куда не берут играть российских футболистов

Футбольный агент Герман Ткаченко рассказал, в каких странах запрещено заключать контракт с российскими футболистами. Об этом сообщило издание Sport24.

По данным ИА Nation News, в их число вошли клубы немецкой Бундеслиги, Английской премьер-лиги (АПЛ), чемпионата Швейцарии, а также американской МЛС. Он отметил, что ситуация в скором времени может поменяться.

«Что касается отмены русского футбола в Европе в целом — это не только вопрос общественного мнения. Оно как раз в последнее время изменилось в лучшую сторону», — заключил Ткаченко.