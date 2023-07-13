Спорт 13 июля 2023, 14:11 Агент теннисистки Андреевой опроверг новость о ее желании получить гражданство Франции Агент Андреевой Кассиль заявил, что у теннисистки есть только российское гражданство

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Агент российской теннисистки Мирры Андреевой Лев Кассиль сказал, что информация о желании спортсменки сменить гражданство — некорректная. Об этом написало РИА «Новости».

«У Мирры нет другого гражданства (кроме российского — прим. ред.). Информация, вышедшая сегодня в зарубежных СМИ, является некорректной», — заявил Кассиль.

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Информацию о том, что Андреева решила получить французское гражданство, сообщил Tennis World USA. Спортсменка якобы хочет последовать примеру своей коллеги Варвары Грачевой, потому что живет и тренируется во Франции. В статье было указано, что россиянке придется сдать специальный экзамен.

Мирра Андреева — уроженка Красноярска, девушке 16 лет, и она уже является финалисткой одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Теннисистка дебютировала в основной сетке тура WTA в Тунисе в октябре 2022 года.

Сестра Мирры — теннисистка Эрика Андреева. Обе девушки родились в Красноярске, но жили и тренировались в Москве, а потом переехали в академию в Каннах.

Ранее украинские теннисистки, вопреки традиции, отказались пожимать руку российским и белорусским соперницам на Уимблдоне. Женская теннисная ассоциация поддержала такое решение.