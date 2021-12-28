Агент Штромбергер рассказал о переговорах «Зенита» насчет футболиста Сергеева

Агент Юрий Штромбергер рассказал о переговорах с «Зенитом» по поводу трансфера футболиста Ивана Сергеева. Об этом сообщило издание Sport24.

По данным «Газеты.ru», Сергеев сейчас проходит медосмотр. «Зенит» договаривается с «Крыльями советов», в составе которых он играет.

«„Зенит“ должен будет выплатить отступные, прописанные в контракте у игрока, если захочет видеть его в команде. Не буду называть сумму. Полагаю, сегодня-завтра будет достигнута договоренность», — заключил Штробергер.