Агент Селюк рассказал о проблемах российского футбола

Российский футбол, по мнению многих болельщиков, переживает не лучшие времена. Агент Дмитрий Селюк рассказал о главных проблемах этой отрасли. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Матч ТВ».

По мнению специалиста, корень проблем кроется вовсе не в заработных платах. Причина проблем заключается в слабом менеджменте.

«Дело не в зарплатах, а в менеджменте. Мы сами делаем так, чтобы игроки получали заоблачные зарплаты, не соответствуя им. Если клуб решит, что ограничит зарплаты одним миллионом рублей, то они просто не будут брать тех игроков, кто захочет больше», — отметил эксперт.