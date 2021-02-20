Агент Рыжикова рассказал о перспективах игрока в «Тамбове»

Агент вратаря Сергея Рыжикова Алексей Сафонов объяснил, каковы перспективы игрока в «Тамбове». Представителя игрока процитировала «Газета.ru».

Отмечается, что футболист тренируется вместе с «Тамбовом». Однако он сомневается, стоит ли ему играть за клуб, руководство которого имеет проблемы с кадрами и долги перед членами команды.

По словам агента, у голкипера есть мотивация на игру. Однако он опасается, что в «Тамбове» будет выступать одна молодежь, а ему не хочется пропускать за одну игру много мячей.

«Но есть и самолюбие. Дважды чемпион, два раза брал Кубок», — напомнил Сафонов.