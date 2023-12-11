Спорт 11 декабря 2023, 17:11 Агент Петропулос: Кассьерра не рассматривает уход из «Зенита» зимой

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Колумбийский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной Колумбии Матео Кассьерра не планирует уходить из петербургской команды зимой. Об этом сообщил агент игрока Никос Петропулос сайту Sport24.

По его словам, Кассьерра счастлив в «Зените». Если же футболисту поступит серьезное предложение о переходе, оно будет проанализировано вместе с клубом.

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Как сообщил RT, Кассьерра стал лучшим бомбардиром осенней части чемпионата России по футболу, забив 14 мячей в 16 матчах.