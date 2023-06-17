Спорт 17 июня 2023, 20:04 Агент Николсона опроверг слухи об уходе нападающего «Спартака» из клуба Агент Николсона отреагировал на информацию о предложении «Спартака» Шамару покинуть клуб РИА «Новости»

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Футбольный агент Ненад Протега высказался по поводу возможного ухода нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона из российского клуба. По его словам, у футболиста еще не закончился контракт, сообщил «Спорт-Экспресс».

«У него еще три года контракта, и на этом все. И никто из клуба, тем более тренер, ничего ему больше об уходе из клуба не говорил», — сказал Портега.

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Он добавил, что сейчас Шамар сконцентрирован на национальной команде. На следующей неделе футболисту предстоит участвовать в важном турнире в США. В четверг он провел отличную игру. После этого игрок отправится в небольшой отпуск, и он вернется в Москву, уточнил агент.

Незадолго до этого СМИ писали, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль готов расстаться с нападающим команды Шамаром Николсоном, о чем уведомил игрока лично. Более того, по информации источника, руководство московского клуба предложило футболисту найти новую команду.

Ранее самым убыточным клубом в РПЛ в 2022 году стал московский «Спартак».