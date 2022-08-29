Агент Николсона обратился к руководству «Спартака» после перехода форварда Бальде

Агент Ненад Портега, который представляет интересы ямайского нападающего московского «Спартака» Шамара Николсона, обратился к клубу после перехода в команду форварда Кейта Бальде. Об этом сообщил «Чемпионат».

«Болельщики „Спартака“ должны спросить тренера и клуб, беспокоит ли их будущее Шамара. Мы просто опечалены происходящим в клубе», — отметил Портега.

По его словам, болельщики любят Шамара, потому что он «большой профессионал, отличный игрок» и всегда отдает всего себя за «Спартак».

Мнение клуба по данной ситуации Портега назвал самым важным вопросом.

Ранее СМИ сообщили, что московский клуб сумел согласовать переход форварда в «Галатасарай». О его трансфере станет официально известно в ближайшее время. Генеральный директор столичной команды Евгений Мележиков опроверг информацию о договоренности по переходу Николсона в стамбульский клуб.

Московский «Спартак» 27 августа на выезде разгромил воронежский «Факел» со счетом 4:1. По данным издания, после этой победы москвичи набрали 16 очков и вернули себе промежуточное первое место в турнирной таблице.