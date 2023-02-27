27 февраля 2023, 17:59
Агент Миранчука высказался о возможности участия футболиста в матче со сборной Ирана
Агент хавбека «Торино» Алексея Миранчука Вадим Шпинев признался «РБ Спорт», что не знает, удастся ли футболисту принять участие в товарищеском матче сборных России и Ирана, который должен состояться в конце марта.
«Сможет ли сыграть Алексей? Я еще не знаю. О планах провести этот матч только что объявили, поэтому говорить о возможном участии Миранчука пока рано», — цитирует Шпинева RT.
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В текущем сезоне Миранчук играет на правах аренды за «Торино». Полузащитник принадлежит «Аталанте», соглашение с которой действует до лета следующего года.
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