Агент Миранчука высказался о возможной аренде в другой итальянский клуб
Вадим Шпинев: у Миранчука в Италии хорошая репутация
Агент полузащитника российской сборной и «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев обсудил с «Чемпионатом» сообщение о том, что клуб рассматривает продажу футболиста в зимнее трансферное окно.
«Весь менеджмент верит в Миранчука, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчеркивают», — цитирует Шпинева «Газета.ru».
Он признался, что не слышал ни от клуба, ни от одного итальянского партнера о желании продавать Миранчука. По его словам, к зиме возможно обсуждение аренды в другой клуб Серии А. Шпинев отметил, что некоторые итальянские клубы выказывают интерес к кандидатуре россиянина.
«Его качества всем известны. У него в Италии хорошее реноме. Никаких расстройств, никакой паники», — добавил менеджер.