Агент Миранчука высказался о возможной аренде в другой итальянский клуб

Агент полузащитника российской сборной и «Аталанты» Алексея Миранчука Вадим Шпинев обсудил с «Чемпионатом» сообщение о том, что клуб рассматривает продажу футболиста в зимнее трансферное окно.

«Весь менеджмент верит в Миранчука, не жалеет о его покупке и не планирует его продавать. Они категорически это подчеркивают», — цитирует Шпинева «Газета.ru».

Он признался, что не слышал ни от клуба, ни от одного итальянского партнера о желании продавать Миранчука. По его словам, к зиме возможно обсуждение аренды в другой клуб Серии А. Шпинев отметил, что некоторые итальянские клубы выказывают интерес к кандидатуре россиянина.

«Его качества всем известны. У него в Италии хорошее реноме. Никаких расстройств, никакой паники», — добавил менеджер.