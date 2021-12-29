Агент Мичкова назвал слухи о ковиде у хоккеиста подковерными играми

Агент российского хоккеиста Матвея Мичкова опроверг данные, что у того коронавирусная инфекция. По словам Сергея Федотова, у спортсмена ни единого симптома.

«В сборной наш врач сделал тест, и он отрицательный. Поэтому напрашивается вывод, что за подковерные игры ведет оргкомитет этого МЧМ в Канаде? Насколько я знаю, и у двух американских игроков, и у чеха нет никаких симптомов, но техническое поражение — это уже не чемпионат мира», — прокомментировал он РЕН ТВ.

Федотов отметил, что российская сборная «серьезно поговорит» с организаторами чемпионата.

До этого стало известно, что матч между сборными России и Словакии молодежного чемпионата мира, который должен был состояться в ночь на 29 декабря, отменен. У одного из российских игроков был обнаружен положительный тест на коронавирус. Сборной РФ было присвоено техническое поражение.

Форвард Матвей Мичков ранее стал самым молодым автором гола в истории сборных России и СССР по хоккею. Ему всего 16 лет. Он превзошел достижение Александра Овечкина больше чем на год.