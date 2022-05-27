Агент Маурисио сообщил о желании футболиста вернуться в Россию

Агент полузащитника Жозе Маурисио Пьер Фернандес рассказал «РБ Спорт», что его клиент рассмотрел бы предложение от российского клуба.

РИА ФАН уточнило, что соглашение Маурисио с греческим «Панатинаикосом» истекло и сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

«Маурисио готов вернуться в Россию, если ему поступит предложение. Ему было бы интересно поиграть в Премьер-Лиге», — поделился Фернандес.

В прошлом сезоне Маурисио отыграл за «Панатинаикоса» в общей сложности 30 матчей. «Политика Сегодня» напомнила, что эта команда заняла пятое место в чемпионате Греции.