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    27 мая 2022, 15:50

    Агент Маурисио сообщил о желании футболиста вернуться в Россию

    Артур Блянихов

    Агент полузащитника Жозе Маурисио Пьер Фернандес рассказал «РБ Спорт», что его клиент рассмотрел бы предложение от российского клуба.

    РИА ФАН уточнило, что соглашение Маурисио с греческим «Панатинаикосом» истекло и сейчас футболист находится в статусе свободного агента.

    «Маурисио готов вернуться в Россию, если ему поступит предложение. Ему было бы интересно поиграть в Премьер-Лиге», — поделился Фернандес.

    В прошлом сезоне Маурисио отыграл за «Панатинаикоса» в общей сложности 30 матчей. «Политика Сегодня» напомнила, что эта команда заняла пятое место в чемпионате Греции.