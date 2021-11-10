Агент Лунева прокомментировал вероятность ухода футболиста из «Байера»

Футбольный агент Антон Смирнов прокомментировал ситуацию футболиста Андрея Лунева, который сейчас находится в клубе «Байер», но не сыграл с ними еще ни одного матча. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

В СМИ появилась информация, что Луневым интересуются и другие клубы. При этом сам он не хочет покидать «Байер». Смирнов это подтвердил.

«Чтобы проиграть конкуренцию, нужно сыграть бездарно один-два матча, и тогда руководство принимает решение. Андрей на сегодня не сыграл ни одного матча. О каком провальном трансфере можно говорить?» — объяснил он.