Агент Ковальчука прокомментировал возможно включение хоккеиста в тренерский штаб сборной России
Агент Ильи Ковальчука: спортсмен с удовольствием примет предложение войти в штаб сборной на ОИ-2022
Агент форварда «Авангарда» Ильи Ковальчука Юрий Николаев высказался о приглашении хоккеисту войти в тренерский штаб сборной России на олимпийском хоккейном турнире в 2022 году. Об этом сообщил «Чемпионат».
По его словам, спортсмен с радостью примет такое предложение, передали Nation News.
«Мы не обсуждали эту тему, но, думаю, если Илья получил бы предложение, он бы его рассмотрел», — сказал представитель хоккеиста.
Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возможное включение форварда Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной России на пекинскую Олимпиаду 2022 года. По его словам, спортсмен не справится с этой должностью.