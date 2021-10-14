Агент Ковальчука прокомментировал возможно включение хоккеиста в тренерский штаб сборной России

Агент форварда «Авангарда» Ильи Ковальчука Юрий Николаев высказался о приглашении хоккеисту войти в тренерский штаб сборной России на олимпийском хоккейном турнире в 2022 году. Об этом сообщил «Чемпионат».

По его словам, спортсмен с радостью примет такое предложение, передали Nation News.

«Мы не обсуждали эту тему, но, думаю, если Илья получил бы предложение, он бы его рассмотрел», — сказал представитель хоккеиста.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал возможное включение форварда Ильи Ковальчука в тренерский штаб сборной России на пекинскую Олимпиаду 2022 года. По его словам, спортсмен не справится с этой должностью.