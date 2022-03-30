Агент Кокорина высказался о будущем футболиста

Агент бомбардира «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев заверил «Чемпионат», что у его клиента все в порядке. По его словам, футболист работает и тренируется.

«Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать. До трансферного окна далеко. Сейчас он игрок „Фиорентины“», — цитирует Бердышева «Газета.ru».

В текущем сезоне Кокорин отыграл шесть матчей. Ему не удалось отметиться результативными действиями. Он перешел в итальянский клуб в январе прошлого года. За его трансфер «Спартак» получил четыре с половиной миллиона евро.