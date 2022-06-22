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    22 июня 2022, 22:58

    Агент Кокорина рассказал о планах спортсмена на дальнейшую карьеру

    Арина Бобкова

    Агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал о дальнейших планах спортсмена на карьеру. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

    Футболист является членом Серии А. Из отпуска он планирует вернуться в начале июля.

    «Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с „Фиорентиной“ в июле», — отметил Бердышев.

    К составу клуба мужчина присоединился в начале 2021 года. Он перешел из «Спартака».