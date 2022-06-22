Агент Кокорина рассказал о планах спортсмена на дальнейшую карьеру

Агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Тимофей Бердышев рассказал о дальнейших планах спортсмена на карьеру. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

Футболист является членом Серии А. Из отпуска он планирует вернуться в начале июля.

«Точную дату вам сказать не могу. Но все идет по плану. Александр начнет работу на сборах с „Фиорентиной“ в июле», — отметил Бердышев.

К составу клуба мужчина присоединился в начале 2021 года. Он перешел из «Спартака».