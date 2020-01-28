Агент Кокорина: футболист не поедет на второй сбор «Сочи»
Бомбардир питерского «Зенита» Александр Кокорин не поедет на второй сбор сочинского клуба. Об этом «Спорту День за Днем» рассказал агент футболиста Кирилл Логинов.
По данным издания, 21 января «Сочи» объявил, что Кокорин будет играть за клуб до конца сезона на правах аренды. Позднее стало известно, что трансфер форварда не был согласован с тренерским штабом «сине-бело-голубых».
В частности, наставник петербуржцев Сергей Семак обозначил, что нападающий нужен команде. Сам Кокорин отказывается подписывать контракт с сочинцами и уходить из «Зенита».
«Кокорин не поедет на второй сбор „Сочи“. Сейчас у него выходные, и он готовится ехать на второй сбор с „Зенитом“», — цитирует Логинова «Свободная пресса».