Агент Юри Алберто заверил, что футболист останется в «Зените»

Бомбардир петербургского «Зенита» Юри Алберто не намерен покидать команду. Об этом сообщил агент игрока Андре Кьюри, передает «Петербургский дневник».

По словам менеджера, политические события, происходящие в мире, никак не повлияют на выступления игрока за «сине-бело-голубых».

«Он точно не расторгнет контракт с клубом и не уедет назад», — обозначил Кьюри.

20-летний бразилец перешел в петербургский клуб из «Интернасьонала» этой зимой. Он выходил на поле в обеих матчах против «Бетиса», но не отличился результативной игрой.