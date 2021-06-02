Агент Ярмоленко развеял слухи о возможном трансфере футболиста в «Спартак»

Агент украинского футболиста Андрея Ярмоленко Вадим Шаблий опроверг сообщения о возможном переходе своего клиента в московский «Спартак». Менеджера процитировала «Газета.ru».

«Вариант с трансфером Андрея Ярмоленко в клуб из России даже не может обсуждаться», — подчеркнул Шаблий.

В прошлом сезоне Ярмоленко отыграл за лондонский «Вест Хэм Юнайтед» 24 матча. Он записал в свой актив три гола и отметился пятью результативными передачами.