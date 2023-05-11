Спорт 11 мая 2023, 12:55 Агент Головина Клюев прокомментировал слова Черчесова о переходе спортсмена в «Ференцварош» Александр Клюев: мы с Сашей очень уважаем Станислава Саламовича

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Агент футболиста Александра Головина Александр Клюев прокомментировал слова главного тренера «Ференцвароша» Станислава Черчесова, который заявил, что спортсмену стоит менять «Монако» на что-то стоящее, например, преходить в венгерский клуб. Об этом написал Metaratings.

По словам Клюева, и он, и Александр Головин высоко ценят мастерство и успехи Станислава Черчесова.

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«Мы с Сашей очень уважаем Станислава Саламовича. Это большой тренер, который не раз доказывал свое мастерство успехами как в России со сборной, так и с „Ференцварошем“ в венгерском чемпионате и в еврокубках», — процитировали «Народные новости» агента Головина.

Александр Головин подписал контракт с французским клубом в 2018 году. Его трансфер на данный момент оценивают в 25 миллионов евро.