27 декабря 2023, 14:31
Агент футболиста Саравии подтвердил переход игрока в «Ростов»
По словам Йоуко Гориссена, агента полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравии, его клиент переходит в ФК «Ростов». Об этом сообщил «Матч ТВ».
Как рассказал Гориссен, точные сроки, на которые будут заключать контракт, пока неизвестны. Однако переход Саравии в российский клуб — дело решенное, добавил RT.
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«Могу подтвердить, что Саравия переходит в „Ростов“. На какой срок будет подписан контракт? Не могу дать вам такой информации», — сказал агент.
Футбол
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