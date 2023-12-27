Спорт 27 декабря 2023, 14:31 Агент футболиста Саравии подтвердил переход игрока в «Ростов»

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По словам Йоуко Гориссена, агента полузащитника «Пеньяроля» Родриго Саравии, его клиент переходит в ФК «Ростов». Об этом сообщил «Матч ТВ».

Как рассказал Гориссен, точные сроки, на которые будут заключать контракт, пока неизвестны. Однако переход Саравии в российский клуб — дело решенное, добавил RT.

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«Могу подтвердить, что Саравия переходит в „Ростов“. На какой срок будет подписан контракт? Не могу дать вам такой информации», — сказал агент.

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